Komšić: Nakon izbora biće puno posla, ne treba vraćati BiH unazad

Komšić je istakao značaj održavanja izbora, te podsjetio koliko je problema bilo i koliko je energije utrošeno da bi došli u sitauciju da se izbori uopće održe.

-Važno da izbori proteknu kako treba, u skladu sa zakonom, da nema narušavanja integriteta izbornog procesa, a ljudi će glasati po svojoj volji, po svom izboru. Za svaku zemlju je bitno da ima izbore u onom periodu kada je to određeno, kod nas je to zakonom propisano za razliku od drugih zemalja. Za demokratiju, za uspjeh demokratskih procesa u BiH i u svakoj zemlji, osnova je da se izbori održe na način kako je to predviđeno zakonom, bez ometanja, bez nasilja, bez prekidanja izbornog procesa i da se on dovede do kraja onako kako treba – rekao je Komšić.

Govoreći o toma šta BiH čeka nakon izbora, Komšić je rekao da je puno posla, te da će trebati puno mudrosti i hladnih glava kada se bude odlučivalo o nekim stvarima u budućnost.

-Očekujem da se, što je privremeno zaustavljeno zbog kampanje i izbora, nastavi. Tu prije svega mislim na ove priče o eventualnim izmjenama Ustava, Izbornog zakona, dakle to neće nestati samo od sebe, nastavit će se ta priča – istaknuo je Komšić.

On je podvukao da se treba držati neki standard u svemu tome, te da ne treba vraćati BiH unazad.

-To je moje mišljenje i kao što sam rekao, trebat će strpljenja i mudrosti pa ako hoćete i međusobne tolerancije i uvažavanja da bi se došlo do nekih rješenja koja će zadovoljiti najveći broj ljudi u BiH – podvukao je kandidat za člana Predsjedništva BiH Željko Komšić,pišu Vijesti

