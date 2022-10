Američki ambasador uputio poruku građanima pred sutrašnje izbore

Naglasio je kako je sutrašnji dan prilika da se čuje njihov glas o budućnosti kakvu žele za sebe, svoju djecu i unuke.

“Možda osjećate razočarenje ili ljutnju zbog stanja u kojem je BiH danas. Izborni dan je vaša prilika da kažete svojim lidetima šta mislite o njihovim postignućima i njihovim neuspjesima. To je prilika da ih pozovete na odgovornost”, naglasio je Murphy u video poruci upućenoj bh. građanima. prneosi “N1“.

Uputio je poziv na glasanje i smjenu onih lidera koji nisu odgovorili svojem zadatku.

“Ako ne smatrate da su vaši izabrani predstavnici služili dobro protekle četiri godine, onda ih smijenite, izaberite nekog novog. Ako četiri godine od sada smatrate da ni nove osobe nisu ništa bolje, onda smijenite i njih. Zapamtite. Izbori nisu samo za političare da se obraćaju vama, nego za vas da se obratite političarima”, podvukao je američki ambasador.

Naglasio je značaj glasača u zaštiti demokracije u njihovim zemljama, čak i onda ako nisu oduševljeni ponuđenim kandidatima na izbornim listama, jer kako je rekao, “demokracija ne može opstati bez građana koji je aktivno njeguju i štite”.

“Bez aktivnog sudjelovanja građana, demokracija se vremenom raspada. Ili potpuno propada ili korumpirane elite zarobe institucije za svoje vlastite ciljeve, održavajući izgled demokracije ali izdubljujući njezinu srž. Na kraju, vi činite da demokracija funkcionira sudjelovanjem, tako da što ćete učiniti da se vaš glas čuje i glasanjem”, kazao je Murphy, te pozvao građane na izbore i da odigraju svoju ulogu u oblikovanju BiH onakvom kakvom je oni žele.

Tomorrow, you have an important opportunity to make your voice heard about the future that you want for yourselves, for your children, and for your grandchildren. I urge you to get out and vote. #USAmbBiH pic.twitter.com/CGkaNL8UE9

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) October 1, 2022