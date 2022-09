Ambasada SAD se oglasila o sankcijama Diani Kajmaković

– Diana Kajmaković je odličan primjer zašto je povjerenje građana u sposobnost pravosudnog sistema BiH da se izbori sa korupcijom na historijski niskom nivou. Vrijeme je da bh. pravosuđe počisti vlastiti dom.

Diana Kajmakovic is a prime example of why citizens’ trust in the ability of BiH’s judiciary system to tackle endemic corruption is at an all-time low. It is time for the BiH judiciary to clean its own house. 🧵https://t.co/1G5iOscGpV

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) September 26, 2022