Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom.

Obilnije padavine na području Hercegovine, jugozapadne i zapadne Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 15 do 21 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Više padavine poslije podne i tokom noći. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 17 °C,piše Slobodnabosna

