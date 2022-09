Sladić o prvim iskustvima iz Londona: Kulturni šok koji imam je ljubaznost ljudi

“Za sada jedini, i to tek djelomični, kulturni šok koji od UK imam je ljubaznost ljudi i srdačnost koje kod nas, ruku na srce, itekako nedostaje. Ove riječi, što bi trebale biti dio istinskih vrijednosti poput hvala, molim, izvini i ugodan dan/veče/vikend odavno nisam čuo u ovolikoj mjeri. Na vožnju lijevom stranom sam se navikao i, za neko divno čudo, nekako mi djeluje prirodnije od desne. Biti okružen ljudima iz cijelog svijeta, doslovno od Kine do Amerike, i zajedno razmjenjivati znanja te iskustva je nešto neprocjenjivo i to bih svakom poželio jer se na taj način najbolje razbijaju predrasude – kroz njihove priče, praznike, običaje, životni stil”, kaže Sladić.

Raduje ga što će u martu gledati kako Indijci slave Holi – praznik svjetlosti i naučiti nešto novo o njima. “Kao i oni o nama”, dodaje.

“Iako sam već bio u internacionalnoj sredini, ovdje su profesori, žargonski rečeno, posebno zakucali. I to kako! U odnosu na Tursku, ovo je neusporedivo! Oni su nevjerovatno susretljivi, ljubazni i željni prenijeti znanje studentima, a kad vam treba pomoć dostupni su uvijek, bez ikakvog pogovora. A kad oni ipak nisu u mogućnosti jer su spriječeni privatno, imate akademskog podučavača koji, pored ove obaveze, vam se dodjeljuje kako bi se pratio progres na smjeru te svake sedmice imate sastanak gdje se utvrđuje na čemu se zapinje ili napreduje i traže solucije za prvi slučaj. Sve je maksimalno podređeno studentu i za to isti dobija punu podršku predavača”, ističe bh. meteorolog.

Rečenica koja ga je najviše fascinirala i djelomično ohrabrila: “Samo učite, tražite nas za pomoć i trudite se, naš je ultimativni cilj da u roku sve položite, uručimo diplomu, osposobimo vas za tržište rada i pustimo u svijet bez ikakvih briga sa dobrim poslom”.

“Fact: 91 % studenata u roku od 15 mjeseci dobije priliku za posao poslije studiranja na Readingu”, zaključio je na kraju Sladić.prneosi “N1“.

