ZAŠTO JE JESEN NAJBOLJE GODIŠNJE DOBA ZA SPAVANJE?

Sigurno ste primijetili kako vam je jako hladno kada bose noge spustite na pod. A jeste li primijetili kako vam se još teže probuditi ujutro?

Jesen uvijek donosi promjene, pa tako i promjene kod spavanja. Koje definitivno nisu loše.

Nakon hladne večeri nekako se lakše uvući u topli krevet. Nema više straha od nedostatka zraka u sobi i preznojavanja uslijed visokih temperatura.

Kraj septembar predstavlja i kraj sezone alergija pa se kroz jesen doista lakše diše. Uz to, ona šoljica čaja koju prije spavanja popijemo u hladnijim danima lakše nas uspava.

I šta još? Na početku jeseni ne palimo grijanje pa nam je temperatura u sobi oko 16 do 18 stepeni što je čini idealnom za duboki san.

Da, jesen je doista najbolje doba godine za čvrst san. I za to postoji niz dobrih razloga.

Jesen je hladnija, ali nije hladna

Ako tokom sunčanog jesenskog dana otvorite prozore u sobu će ući topli zrak. A svježi zrak svakog dana znači i bolji san tokom noći.

Mrak se ranije spušta

Kome se spava u 8 sati navečer usred jula kada je vani još sunčano i svjetlo? Sunce nas tokom ljeta doista puni energijom. No nakon 23. septembra, nakon jesenskog ekvinocija, mrak počinje ranije padati, pa se tijelo ranije počinje pripremati za odlazak na spavanje.

Jesen je vrijeme za dekicu i čaj

Kada je vani toplo nekako vam je žao vrijeme provoditi na kauču grleći dekicu i ispijajući šoljicu čaja. Ljeto je vrijeme za hlađenje na terasi uz hladnu limunadu ili bocu piva kada konačno padne mrak.

Ali jesen je idealno vrijeme za boravak na kauču s dekicom i čajem uz neku laganu seriju ili još bolje – uz knjigu.

Znate, ono vrijeme kada još ne idete spavati, ali ne bi odmah krenuli na spavanje. Ako imate djecu, to je ono vrijeme kada klinci odu na spavanje i sve je tiho.

U to vrijeme ne bi trebali još suđe stavljati prati ili ići platiti račune. To je vrijeme za opuštanje. Osim čitanja knjige u to vrijeme možete se uvući i u toplu kupku.

Smirivanje tijela i uma prije spavanja ključni je faktor za čvrst i miran san.

Pripreme za hibernaciju

Priroda je dala svoje plodove, životinje su uspjele skupiti zalihe za narednu zimu i spremaju se za san.

Iako ljudska vrsta ne hibernira, to ne znači da na nas baš nimalo ne utječu iste prirodne promjene zbog kojih sisavci spavaju zimski san: skraćen broj sati danjeg svjetla, pad temperature i promjena hormona u tijelu životinja.

Jesen, godišnje doba bez alergija

Proljeće i ljeto većini ljudi donose radost i veselje. Za druge znače jad. Iz godine u godinu sve više ljudi postaje alergično na pelud koji baš tijekom toplih mjeseci putuje zrakom.

Na jesen peluda više nema, a s lišćem opada jad alergičara.

Kako to utječe na spavanje? Vrlo dobro jer uz manje šmrcanja, natečenih očiju i kihanja spavanje je puno bolje.

Iskoristite jesen! Oporavite se od svih ljetnih napora i utoplite se.

Spavajte na udobnim madracima i odmorite se. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari