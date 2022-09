Izetbegović: Kada umrem, želim da kažu da sam dobro išao za babom

“Zašto će pobijediti SDA? Vidjeli ste naše ljude koji su večeras predstavljeni. Ima li to iko? Kada vam izađu Amor Mašović, Bisera Turković, Safet Kešo, Alma Čolo… onda imate slatke muke ko će nositi listu”, kazao je Izetbegović.

Govoreći o protukandidatu Denisu Bećiroviću lider SDA je naveo razlike između njih dvojice.

“I ja imam protukandidata. Kakva je razlika između kandidata SDA i ostalih. On je pisao otvorena pisma. Koštalo nas je to oko dva miliona KM. Mi smo pisali historiju. To je ta razlika. Skupilo ih se 11 vidljivih i još 11 iza njih, manje vidljivih, da ih ohrabruju. Da ih je 111, Jedan odlučuje”, izjavio je Izetbegović.

Govorio je Izetbegović i o svom političkom naslijeđu, ali i naslijeđu osnivača SDA i prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića.

“Kada ja umrem, želim da kažu da sam dobro išao za babom. To je moj cilj. Ni ja izdati ne znam i uradit ću sve da ovaj narod živi u stabilnosti, sigurnosti, u prosperitetu, jednak drugima. Pred izbore se daju obećanja. Napravili smo Platformu koju sada neću čitati. Samo ću obećati da, ako sačuvamo kakvu takvu stabilnost, da će borba protiv korupcije biti kao nikada do sada, da će izgradnja zemlje biti kao nikada do sada, da će reforme ići kao nikada do sada i da će plaće i penzije porasti do kraja mandata 50 posto”, poručio je Izetbegović. prneosi “N1“.

