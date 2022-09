Oprez za vozače: Jaka magla, naročito u centralnoj i istočnoj Bosni

U kotlinama i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Posebno izdvajamo dionice u centralnoj i istočnoj Bosni. U područjima sa maglom kolovoz je vlažan, dok se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća po suhom kolovozu, poručili su iz BIHAMK-a.

Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko), zbog izvođenja neophodnih radova najavljene su obustave saobraćaja u tri termina: od 10 do 11 sati, od 13 do 14 sati i od 16 do 17 sati. Za vrijeme obustava alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.Radovi na putu Tuzla Lukavac

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Zbog sanacionih radova koji se izvode na magistralnom putu Tuzla-Lukavac saobraća se usporeno, jednom trakom. Budući da se na ovoj dionici u poslijepodnevnim satima formiraju duge kolone vozila, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Nema zadržavanja na graničnim prijelazima

Sporije, zbog radova, saobraća se na dionici autoputa A-1 Zenica jug-Zenica sjever, kao i na magistralnim putevima Žitomislići-Počitelj (Ševaš Njive) i Donji Vakuf-Travnik (Komar).

Na novoizgrađenoj dionici autoputa na Koridoru „5c“ Tovira-Kostajnica, do 15.09. izvode se testne vožnje, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, kojom će se regulisati brzina kretanja. Za vrijeme trajanja probnog perioda korisnici ove dionice autoputa ne plaćaju putarinu,piše Avaz

Na graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta.

