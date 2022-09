SUNCE ĆE NAS NAPUSTITI: METEOROLOZI OBJAVILI KADA MOŽEMO OČEKIVATI PROMJENU

U Hecegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena.U četvrtak veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima jačih pljuskova i grmljavne može biti u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena.

U petak prognozira se djelomično vedro i nestabilno vrijeme. Širom zemlje se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stepena. prenosi hayat

