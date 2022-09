Džaferović: Složili smo se da građani BiH u Tursku putuju samo s ličnom kartom

Džaferović je kazao da Turska i BiH imaju izvanredne prijateljske i bratske odnose i veze.

“One su i historijske, političke, ekonomske. Predsjednik Erdogan daje poseban ton tim odnosima. Nastavit ćemo da jačamo te veze. Ovo je četvrta zvanična posjeta između Tuske i BiH. Dvije su bile u Ankari i dvije u BiH. Ne postoji nijedna država s kojom je BiH ostvarila tako bliske i jake veze kao sa Turskom”, kazao je Džaferović.

Rekao je da će se uz odnos sa Turskom vezati mnogo lijepih stvari, ali da je on na sastancima posebno izdvojio dvije.

“To je autoput Sarajevo-Beograd-Sarajevo i međunarodni sporazumi koje su BiH i Turska usvojile. To će se nastaviti realizovati kroz naredni period, ali fundamentalni dokumenti kojima države regulišu svoje opredjeljenje da se uđe u realizaciju tog projekta su usvojene u ovom mandatu i očekujem da će se to nastaviti i nadam se da dolazi vrijeme realizacije tog projekta. Drugi projekt je sporazum o slobodnoj trgovini. Turska je BiH dala najpovoljnije uslove od svih drugih država kada je u pitanju slobodna trgovina i mi to moramo iskoristiti. Naša robna razmjena je negdje na nivou 850-900 miliona dolara, to može bolje i ove godine smo cilj da to bude milijarda i ja se nadam da će to biti realizovano”, naveo je Džaferović.

Na sastanku su govorili o konkretnim stvarima u kojima se trebaju razvijati saradnje ove dvije države.

“To je prije svega industrijska zona koja je posebna oblast, zatim, autoput i tehnička grupa koja treba doći u BiH, saradnja u oblasti energetike. Danas smo govorili i o kretanju građana Turske i BiH u ove dvije zemlje putem ličnih karata ili samo sa ličnim kartama. Erdogan i članovi Predsjedništva su saglasni s tim prijedlogom samo ostaje da se ispoštuju ostale procedure i da vide na koji način je to moguće”, naglasio je Džaferović.

Istakao je da je Turska jako opredijeljena za teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

“Za reforme koje je BiH poduzela. Turska daje podršku mandatu misije ALTHEA koji nas čeka u novembru i to je jedna grupa pitanja koja se tiču bilateralnih odnosa između Turske i BiH. Pričali smo i o odnosu Turske sa svim državama Zapadnog Balkana. Turska, rekao bih igra jednu veoma stabilizirajuću i relaksirajuću ulogu kada je riječ o Zapadnom Balkanu i kada smo mi unutar BiH u pitanju, možemo reći da Turska ima dobre odnose sa svim narodima i to je bitno kada je riječ o stabilnosti BiH”, rekao je.

Na kraju je naglasio da su se posebno zahvalili Erdoganu u njegovoj liderskoj ulozi u svijetu.

“Po pitanju agresije koju je Rusija pokrenula u Ukrajini. Prvi diplomatski napori su poduzeti u martu u Antaliji odmah nakon rata u Ukrajini. Isto tako je i iz ukrajinskih luka deblokirana velika količina žita i tako je spriječeno da veliki broj ljudi bude gladno. To je veoma važno”, poručio je Džaferović. prneosi “N1“.

