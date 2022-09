Gradonačelnik Bijeljine se odlučio za nesvakidašnji potez: Zamoliću stranku da se bilbordi sa mojim likom uklone

Fb objavu prenosimo u cjelosti:

“Sinoć su osvanuli bilbordi sa mojim likom u Bijeljini, ja sam kriv jer nisam blagovremeno obavjestio svoju stranku da ne želim bilborde i plakate, da ne želim reklamu!Narod me u ovom Gradu dovoljno poznaje i nisu mi potrebni bilbordi i plakati, neka se drugi reklamiraju kako iz moje stranke tako i iz drugih, ne želim da trošim resurse stranke!

Danas ću zvanično poslati dopis mojoj stranci kojoj se zahvaljujem jer je mislila na mene i vrlo brzo organizovala i ovaj dio kampanje, ali ponavljam ne želim reklamu i nije mi potrebna!

Ja nisam klasičan političar i to je sada već svima jasno, moja se vidjenja razlikuju i želim da držim do njih jer smatram da imam pravo kao čovjek na to!

Reklamiranje prepuštam drugima, zamoliću stranku da se bilbordi sa mojim likom uklone i da neko umjesto mene iz stranke bude na njima, ja idem srcem u ovu priču jer drugačije ne znam i ne mogu i ništa mi više ne treba ali ništa“, napisao je Petrović na kraju.

Dan nakon ove objave Petrović je objavio da svoje bilborde ustupa Jeleni Trivić.

