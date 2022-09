VIŠE KRAVA U TUNELU NEGO U CIJELOM SELU: NESVAKIDAŠNJI PRIZOR NA PUTU

Krave, bikovi i telad ovdje su pronašli zaklon od velike vrućine i pljuska, a ovaj nesvakidašnji prizor snimili smo posljednjih dana avgusta.

Ne znam otkud su do tunela došle krave i kako su baš to mjesto odabrale za dnevni boravak. Možda su od tunela povjerovale da je štala. Ima tu i soli koje su putari rasipali još prošle zime, pa ih ih i to privlači. Još je čudnije što u cijelim Podgradcima, ali i susjednim selima, nema ukupno desetak krava. Ko bi znao odakle su ove došle – prokomentarisao je za Srpskainfo Radislav Šljivar iz Donjih Podgradaca.

Za putnike na ovoj cesti, krave, a najviše rogati bikovi, predstavljaju opasnost jer su nepredvidivi. Prolazak krivudavim putem i tunelom između ovih životinja je prilično rizičan.

Na primjedbu da su krave, vjerovatno podgradačke, Šljivar je iznio drugačiji zaključak.

Krave su sigurno iz nekoliko obližnjih sela. Negdje su se, na ispaši ili u šumi srele i udružile. Dokle će stići, možda do Mrakovice ili do Dubice, to je nepredvidivo za ove životinje – smatra Radislav Šljivar, poštar u penziji, poznat po originalnim i duhovitim komentarima. prneosi “Hayat“.

