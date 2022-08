Reakcija porodice Memić: Cilj je bio samo jedan

U svojoj reakciji, porodica Memić se prije svega zahvalila svima onima koji su pružali nesebičnu podršku sve ovo vrijeme.

“Svjesni smo da bez toga ne bismo uspjeli postići sve što jesmo. Mnogo toga je iza nas. Teška i iscrpljujuća borba, kojoj još uvijek nije kraj, ali smo zadovoljni činjenicom da konačno sve ide u pravom smjeru i da se taj kraj sada barem nazire. Zahvalni smo svakom pojedincu koji doprinese rasvjetljavanju ovog slučaja”, poručeno je.

Nakon skoro sedam godina, kako je navedeno u reakciji, dočekali su pokretanje istrage o ubistvu, pokretanje istrage protiv osoba koje su isto pokušale zataškati, a na Sudu BiH vodi se sudski proces protiv pet osoba za organizirani kriminal.

“Iza sebe imamo pravosnažnu oslobađajuću presudu Vrhovnog suda FBiH, kojom je dokazano da se saobraćajna nesreća nije dogodila. Iza sebe imamo dvadeset protestnih okupljanja. Ogromnu količinu dokumentacije koju smo godinama prikupljali, koja nam je bila putokaz sve ovo vrijeme. Sve ovo rezultat je kombinacije mudrosti našeg Ifeta Ferageta, naše upornosti i vaše podrške. Za skoro sedam godina, koliko traje naša borba, neko bi se i umorio, odustao bi i to se i očekivalo od nas. Pokušavali su nas natjerati na to, na sve moguće načine. Međutim, svakim danom, mi smo jačali i rasla je vaša podrška”.

Porodica Memić istakla je kako je cilj bio samo jedan – doći do pravde.

“Mnogi su osuđivali neke naše postupke, to rade i danas, ali nas takve stvari nikada nisu uspjele pokolebati, niti će. Mi znamo kojim putem idemo i zašto to radimo. Kada očistimo pravosuđe od kriminalaca, korumpiranih pojedinaca, kada smjestimo Dženanove ubice iza rešetaka, vratit’ će se postepeno i izgubljeno povjerenje svih nas u pravosuđe u BiH. Do tada… S ovom borbom, mi smo naučili živjeti! Spremni smo za sve ono što slijedi. Nadamo se da ćemo imati vašu podršku do kraja”, stoji na kraju reakcije porodice Dženana Memića.

Podsjećamo, portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić kazao je za N1 kako se “provodi istraga protiv više osoba zbog kaznenog djela ubistva Dženana Memić, kao i drugih povezanih kaznenih djela”.

“S obzirom na tajnost istrage, više informacija ili detalja ne možemo davati”, dodao je Grubešić. prneosi “N1“.

