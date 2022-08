Čolo: Smatram da Schmidt neće sada nametnuti izmjene Izbornog zakona

Čolo je navela kako je današnji sastanak bio nastavak razgovora koje su imali 27. jula i da je OHR želio da vidi kakvo je “naše mišljenje u vezi sa nametanjem izmjena Izbornog zakona koje bi trebale ići u pravcu deblokade Federacije BiH, njenih institucija, Ustava FBiH i izbora sudija Ustavnog suda”.

“Mi smo iznijeli svoje stavove”, dodala je Čolo i kazala kako im u OHR nije bilo predočeno nikavo rješenje, ni pisano niti usmeno.

“Mi smo rekli da nije dobro mijenjati Izborni zakon u vrijeme predizborne kampanje, to je protivno demokratskim standardima. Ukoliko bude trebalo mijenjati, Briselski dogovor je jasno precizirao da to treba poslije 2. oktobra. Mi smo spremni tada učestvovati sa svim izabranim političkim akterima da dođemo do odgovarajućih rješenja, ali samo u pravcu poštivanja evropskih demokratskih standarda”, poručila je zastupnica SDA.

Čolo je objasnila da na današnjim razgovorima u OHR-u nije bio visoki predstavnik Christian Schmidt. Kazala je kako smatra da on neće ići u nametanje bilo kakvih rješenja prije izbora.

“Mislim da OHR želi saslušati sve političke aktere, da vidi kad je dobro da nametne rješenje ili čak da to prepusti strankama pobjednicima izbora. Ja sam ubjeđena da Schmidt neće donijeti rješenje protivno demokratskim standardima. Njegovi prethodni potezi su išli u pravcu zaštite suveriniteta i očuvanja države. Ne vjerujem da bi on mogao uraditi nešto što bi bilo potiv toga”, zaključila je Čolo.

Na pitanje novinara zašto SDA nije nikada ponudila prijedloge izmjena Izbornog zakona BiH, kako je optužuje HDZ, Čolo je odgovorila da “nema šta da nudimo prijedloge za nedemokratska rješenja koja predlaže HDZ”. prneosi “N1“.

Facebook komentari