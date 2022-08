Pahor: BiH mora dobiti kandidatski status, spriječimo ruski utjecaj

Kazao je da je Evropa na pragu novih podjela na interesne blokove kao prije 30 godina, demokratskog Zapada i totalitarnog Istoka.

“Ukoliko se to zaista pokaže tačnim da će posljedice rata u Ukrajini dovesti na podjele u blokove to je opasno. Ako je cilj predsjednika Putina da širi utjecaj na zemlje koje imaju pretenzije na EU i NATO, imaćemo probleme. Oni će uslovljavati da se države odrede i to može uraditi nasilnim putem. Pitanje je gdje bi ta granica mogla biti na Zpadnom Balkanu. To je centralno pitanje za mir. Nova sfvera ruskog utjecaja koji se pojavljuje, neće zemljama ostaviti puno mogućnosti da se odluče”, rekao je Pahor.

Istakao je da što duže bude trajao proces proširenja EU, biće veci utjecaj Rusije na ovom području. Slovenija radi na efektivnom rješenju na proširenje EU na Zapadnom Balkanom.

“Ta ruska podjela bi mogla ići sredinom Balkana i BiH je od ključne važnosti i sve činimo da ubrazmo pristup BiH EU i nagovaramo EU. Ako eskaliraju sukobi u BiH to je problem za Evropu. Sada moramo riješti taj problem pozivam našu gosšću na Forumu, predsjednica Evropske komisije Von der Layen, da BiH dobije kandidantski staus ove godine. Prijatelju, predsjedniku Srbije, Vučiću, želim iznijeti opasku i reći mu da oni imaju veliku ulogu i dogovornost ako dođe na podjelu na ove interese na Balkanu”, kazao je Pahor.

Dodao je da je ovo je kompleksno pitanje i tako mu se mora pristupiti.

“Srbija bi bila voljna da rizikuje odmak od Rusije ako bi dobila čvrste garancije u EU. Mi moramo sve učiniti da ubijedimo Srbiju da učvrsti politiku prema Zapadnoj Evropi i tako bi riješili probleme u BiH i djalog Beograda i Prištine. Srbijanska zvanična politika mora odbaciti inicijativu tzv.” Srpskog svijeta”, da odbaci sepratističke tendecije u BiH i da završe dijalog sa Prištinom. EU ima ovdje najodgovornoji odluku”, zaključio je predsjednik Slovenije Borut Pahor. prneosi “N1“.

