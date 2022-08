Džaferović: Dodikovi ljudi su rekli da BiH slijedi odluke EU, on to sada želi promijeniti

U intervjuu za 7 Plus Hayat TV-a, Džaferović je poručio da Dodik uprkos svojim pokušajima ne može srušiti ustavni poredak BiH.

“Dodik ne uspijeva sa svojom potilikom. To je politika blokada i udara na Ustav BiH i pokušaj da se promjene već utvrđeni stavovi institucija BiH, u ovom slučaju Predsjedništva. Nije mu pošlo za rukom i neće mu proći. On nije uspio sa svojim rušilačkim pohodima i politikama. Sada se pretvorio u nasilnika u politici, rušitelja ustavnog poretka BiH i čovjeka koji ruši sve reforme u BiH”, pojasnio je.

Nakon toga, Džaferović se osvrnuo na zasjedanje Generalne skupštine UN-a koje bi se trebalo održati u drugoj polovini septembra.

“Na zasjedanje Generalne skupštine putujem u drugoj polovini septembra. Tamo ću predstavljati Bosnu i Hercegovinu, na osnovu zvanično utvrđenih stavova, zakona, Ustava, politika Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se po pitanju Ukrajine pridružila nizu međunarodnih dokumenata. To je politika BiH. Dodik pokušava tu politiku da promijeni. Nije Predsjedništvo BiH počelo sa njim. Ono postoji od ranije, ima svoje politike i odluke”, poručio je Džaferović.

Također, osvrnuo se i na raniju podršku SNSD-a evropskom putu Bosne i Hercegovine, a o čemu je ranije pisao i Klix.ba.

“Pa njegovi, Dodikovi ljudi su 2010. godine da BiH mora slijediti Evropsku uniju, ako je jedinstven stav EU o nekom pitanju, i pridružiti se onome čemu se pridružuje EU, jer je država u ugovornom odnosu sa EU. Pogledajte, evo i danas se piše u medijima o tome, šta je radio Radmanović i šta je izjavljivao Radmanović 2010. godine. Ako ne možemo da postignemo saglasnost oko nekog pitanja oko kojeg postoji stav onda se mora poštovati taj već postojeći stav”, ističe predsjedavajući Predsjedništva BiH.

U intervjuu, Džaferović se osvrnuo i na ekonomska pitanja, te inicijativu kao što je Otvoreni Balkan.

“Mi smo 2020. godine u Sofiji potpisali zajedničko ekonomsko tržište, koje je šire od Otvorenog Balkana, zašto se to opstruira?! Ja sam za to da nam roba i ljudi brže komuniciraju, ali postoje neka pravila. Koliko je to šizoferna politika, oslikava se u tome da Dodik glasa protiv svih odluka, optužuje nas da kočimo projekte za razvoj RS-a , a on na sjednicama glasa protiv razvojnih projekata za RS, samo zato što je rekao da će glasati protiv svake tačke Dnevnog reda”, zaključio je Džaferović. prenosi “Klix“.

Facebook komentari