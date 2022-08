Džaferović na ukrajinskom Samitu o Krimu, Dodik: “Krši Ustav BiH”

Krimska platforma okupila je veliki broj predsjednika država, premijera, ministara i ostalih evropskih i međunarodnih zvaničnika.

“Kroz inicijativu Krimske platforme, između ostalog, osuđuje se i poziva Rusija da prekine vojnu agresiju na Ukrajinu, poštuje međunarodno i humanitarno pravo, kao i prava manjina, ali i oslobodi Krim i povrati ga pod okrilje Ukrajine”, kaže se u saopštenju.

Spisak govornika Krimska platforma

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je da je na vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH glasao protiv njegovog učešća.

“Nema niti jedne odluke za njegovo učešće, on krši Poslovnik o radu, krši Ustav BiH… Sve to dovoljno govori o BiH”, rekao je Dodik.

Istakao je da u “BiH koriste ukrajinsku krizu kako bi se dodvorili strancima, a prije svega zapadnjacima, a kako bi, navodi Dodik, još više problematizovali situaciju u BiH i sve što je uradio SDA tražeći mnoge promjene”.

“Objasnio sam i /visokom predstavniku EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku/ Josephu Borellu o čemu se radi i rekao da su sve to prazne priče. Sada su vjerovatno izgubili živce pred izbore, pa pokušavaju ranim dokumentima nametnuti drugima ono što žele. Sve to govori da je to antidejtonsko djelovanje. Ono što SDA traži je antidejtonsko”, rekao je Dodik i dodao da RS želi samo ono što je ustavno zagarantovano. prneosi “N1“.

