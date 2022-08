Kupanje na svoju odgovornost: E. coli i crijevni enterokoki haraju Neretvom

U ovogodišnjem Planu monitoringa voda koje su u nadležnosti Agencije analizirale su se i vode na 18 lokacija takozvanih tradicionalnih kupališta. Monitoring vode obavljen je na: Neretva – Carinski most, Stari most, Akumulacija HE Mostar I, Akumulacija HE Jablanica – Ostrožac i Gračac; Akumulacija HE Rama; Kukavičko jezero; Boračko jezero; Buško Blato-Marinovac; Trebižat – Kravice, Čeveljuša, Jaz; Bunica, Drežanka i Lištica – Mostarsko blato te priobalne vode – kupališta ispred hotela Neum, Sunce i Zenit.

Primjetna poboljšanja

Kako navode iz Agencije, prenosi Bljesak.info, tijekom ljetnih mjeseci se, jednom do dva puta mjesečno, ”ovisno o mogućnostima, putem ovlaštene laboratorije obavlja uzorkovanje i ispitivanje parametara, od kojih su za kvalitetu voda za kupanje najbitniji mikrobiološki parametri (Escherichia coli i crijevni enterokoki)”. Za potrebe ocjene stanja se, tvrde, sagledavaju svi prikupljeni podaci unutar jedne sezone.

Iz ove institucije tvrde kako je primjetno poboljšanje kvalitete vode na poznatim kupalištima.

”Prema rezultatima prijašnjih godina ukupno stanje na tradicionalnim kupalištima je bilo dobro, izuzev na lokacijama na rijeci Neretvi u Mostaru. Na njima je prema dosadašnjim rezultatima iz 2022. primjetno poboljšanje u izmjerenim vrijednostima, naročito na lokaciji kod Carinskog mosta gdje su kod sva tri uzorkovanja izmjerene vrijednosti unutar graničnih vrijednosti, dok su na lokaciji kod Starog mosta od tri mjerenja dva bila unutar graničnih vrijednosti. To se može povezati s povećanjem stupnja priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ali su i dalje prisutni direktni ispusti koji utječu na mikrobiološko stanje vode”, ističu za Bljesak.info iz AVPJM-a.

Bez Pravilnika, nema ni kupališta Problemi i nadležnosti s održavanjem kupališta vuku se već godinama, stoga su građani primorani da se kupaju na tz. tradicionalnim kupalištima. Odgovornosti bi se uredile tek usvajanjem i implementiranjem Pravilnika o kupalištima na površinskim vodama, čiji je nacrt, tvrde, prošao postupak javnih konzultacija.

”Navedenim propisom će se detaljno definirati procedure za proglašavanje kupališta od strane nadležnih općinskih ili gradskih tijela, te uloge i odgovornosti ostalih institucija. Do usvajanja navedenog propisa, Agencija već duži niz godina samoinicijativno i u skladu sa mogućnostima, organizira monitoring na tradicionalnim kupalištima prema mikrobiološkim parametrima definiranim u Direktivi o upravljanju kvalitetom vode za kupanje 2006/7/EZ’‘, kazali su iz Agencije.

Dodaju kako se na stanicama redovnog monitoringa ispituju i mikrobiološki parametri ”kako bi se obuhvatio što veći set podataka i stekla potpunija slika na vodnom tijelu za razdoblja kada nema dovoljno podataka za kupališta”. Kupanje na vlastitu odgovornost Sve dok se propisi ne implementiraju, navode iz Agencije, građani se kupaju na svoju odgovornost.

”Do službenog proglašavanja i obilježavanja kupališta te uspostavljanja sveobuhvatnog nadzora, svako kupanje građana na tradicionalnim kupalištima je na vlastitu odgovornost. Kvaliteta vode na vodnim tijelima izravno ovisi o pritiscima na vodno tijelo, a najviše o izravnim ispustima nepročišćenih otpadnih voda, što dovodi do pogoršanja mikrobiološkog statusa”, poručuju iz Agencije. Građane su upozorili na ponašanje prilikom kupanja na tradicionalnim kupalištima. ”Prilikom kupanja na tradicionalnim kupalištima posebnu pažnju je potrebno obratiti na temperaturne razlike, pogotovo kod kupanja u rijekama koje su prilično hladne i u ljetnim mjesecima, kao i na moguće promjene u vodostajima na onim rijekama gdje su prisutne hidrocentrale. U sušnim periodima, kada su vodostaji rijeka u opadanju, moguća su trenutna pogoršanja mikrobioloških parametara na svim vodnim tijelima”, ističu iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora.

Facebook komentari