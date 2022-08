Evo koje stranke je CIK kaznio zbog preuranjene izborne kampanje

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) je na današnjoj, 39. sjednici, između ostalog, izrekla četiri kazne za političke subjekte zbog preuranjene izborne kampanje, a na osnovu prijava Transparency Internationala BiH.

U tri slučaja je kažnjen Demokratski narodni savez (DNS), dok je jednu kaznu dobila Socijaldemokratska partija (SDP). DNS je kažnjen i zbog predsjednika te partije Nenada Nešića.

CIK je kaznio DNS sa 3.500 KM i naložio je da se Nešića upozori da skine spornu objavu. Druga kazna, u vrijednosti 4.000 KM, odnosi se na kandidata ove stranke za Predstavnički dom BiH Aleksandra Glavaša, također zbog plaćenog oglašavanja na Facebooku, a treća od 3.000 KM na kandidata za Narodnu skupštinu RS Marka Kubatliju.

SDP je kažnjen sa 1.700 KM zbog plaćene političke objave kandidata ove stranke za Parlament Federacije BiH Belmin Zukana.

– U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine službeno izborna kampanja počinje 02. septembra i traje do početka izborne šutnje, odnosno do 01. oktobra do 07:00 sati.

U periodu od 4. maja do službenog početka izborne kampanje, odnosno do 2. septembra, zabranjeno je vođenje plaćenje izborne kampanje – naveli su iz CIK-a. prneosi “Avaz“.

