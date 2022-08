TEMPERATURE ĆE PADATI ISPOD 30 STEPENI: NAREDNIH DANA NAS OČEKUJE ZAHLAĐENJE

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 33 stepena.

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 °C.

U subotu u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Lokalni pljuskovi se očekuju poslije podne. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C.

U nedjelju u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. U Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C. prenosi hayat

