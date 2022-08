Sladić se oglasio: Evo kakvo nas vrijeme čeka u avgustu

“Produbljenjem visinske doline sa Skandinavskog poluotoka spušta se svježiji zrak prema Rumuniji gdje će se zatvaranjem izohipsi formirati visinska ciklona koja se u sjeveroistočnoj struji prema kraju radne sedmice premješta preko centralne Europe, a potom za vikend i preko njenog jugoistoka, uvjetujući nestabilnu vremensku sliku iznad naše zemlje tako da za vrijeme 28. Sarajevo Film Festivala se nažalost ne prognoziraju potpuno suhi uslovi.

Uz prisutnost, odnosno kruženje vlažnog zraka po visini, idućeg vikenda očekuje nas dosta oblaka u Bosni uz većinom promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima (možemo slobodno reći kratkotrajni sunčani intervali – oblaci – pljuskovi i u krug), a temperature zraka će biti malo ispod uobičajenih za ovo doba godine i većinom u rasponu od 21 do 27 u Bosni, na jugu do 32 °C pa treba računati da će nas uz prisutnu vlagu pratiti i sparina.

Uzimajući u obzir da se vlaga pumpa sa juga Jadrana koja se u jugoistočnoj struji kasnije premješta preko Albanije i Crne Gore prema zapadu te jugozapadu Srbije dalje na sjeverozapad, intenzivniji pljuskovi su izgledniji na istoku, sjeveroistoku te djelomično u centralnoj Bosni tokom subote i nedjelje, gdje lokalno može pasti i preko 30 mm.

Okvirno, u ostatku zemlje količina padavina je većinom od 5 do 20 mm, u zapadnim područjima Bosne i u jugozapadnoj Hercegovini uglavnom manja od 5 mm, kao rezultat pristiglih fragmenata vlažnijeg zraka po visini u sjeveroistočnom visinskom strujanju.

Padavine će se od istoka i sjeveroistoka Bosne širiti u istočnoj i sjeveroistočnoj struji dalje prema Krajini, no s obzirom na to da se očekuje postepeno jačanje zračnog pritiska u prizemlju sa sjeverozapada i jačanje gradijenta prema noći na nedjelju, što za posljedicu ima jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra te isušivanje prizemlja pa se veće količine ne očekuju i glavninom će se bilježiti tokom subote kasno poslijepodne i do prelaza na nedjelju, dok drugi dan vikenda Krajini donosi smanjenje naoblake kao posljedica jačanja zračnog pritiska te većinom suh dan. Najmanje padavina, kako smo već istaknuli, izgledno je na zapadu Bosne i jugozapadu Hercegovine gdje mjestimično one mogu i izostati.

Interesantno je da u proteklih 15 godina niti jedan Sarajevo Film Festival upotpunosti nije prošao bez kiše, a ovogodišnji bi lako mogao biti u redu vlažnijih, pri čemu će kišnoj statistici doprinijeti najviše predstojeći vikend.

Do polovine mjeseca pratit će nas navedeni ritam vremena. Odmicanjem visinske ciklone od nas drugog dana vikenda na sjeverozapadu mirnije uz postepeno smanjenje naoblake, a lokalni pljuskovi uglavnom na sjeveroistoku, istoku i u centralnim predjelima Bosne te na sjeveroistoku Hercegovine. Od ponedjeljka s postepenim jačanjem grebena uslijedit će porast temperatura i više sunca, a u utorak ponovo dnevne vrijednosti oko 30 °C.

Nove naznake za porast temperatura na vrijednosti iznad prosjeka su prisutne prema trećoj dekadi mjeseca augusta.

Kiša koja je jučer pala većini je donijela djelomično ublažavanje suše s kojom se već uveliko borimo. U Višegradu, gdje je zabilježeno 76 mm, suša je umanjena u većoj mjeri. Drugdje su cifre se većinom kretale od 5 do 30 mm, što je najveća dnevna količina padavina koju pojedina područja, poput Sarajeva, nisu vidjela još od aprila.

No, daleko je to još od značajnijeg prekida nakon što su mjeseci od marta do augusta imali kontinuirani deficit. Iako će i tokom vikenda padavine biti količinski i prostorno neravnomjerno rasprostranjene, svaka kap kiše će svakako dobro doći, no nažalost i dalje daleko od zvaničnog prekida suše”, napisao je Sladić, piše Radio Sarajevo.

