ZAHLAĐENJE, PA NOVI PREOKRET: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Narednih deset dana u Bosni i Hercegovini prognozira se promjenljivo vrijeme sa čestim padavinama i temperaturama nižim od prosječnih za ovo doba godine. Od 18. augusta, pa do kraja prognoznog perioda, očekuje se stabilnije vrijeme bez kiše uz blagi porast temperatura zraka.

Do 18. augusta, očekivane vrijednosti jutarnjih temperatura zraka su od 10 do 15 u Bosni, na jugu zemlje do 18°C, a najviše dnevne uglavnom između 27 i 36°C.

Od 19. do 23. augusta prognozira se blagi porast temperatura, jutarnje u Bosni od 12 do 17, u Hercegovini oko 22 °C, a očekivane dnevne temperature u Bosni između 30 i 38 °C,piše Slobodnabosna

