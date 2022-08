U NAREDNIM DANIMA SLIJEDI POGORŠANJE VREMENA

U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U utorak u Bosni pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini umjereno od pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29, na jugu zemlje do 34 stepeni.

U srijedu preovladavaće pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Djelomično vedro na jugu gdje se pljuskovi očekuju u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. prenosi hayat

Facebook komentari