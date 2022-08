Postepeno do kraja sedmice uz svakodnevne nestabilnosti veći dio zemlje će dobiti bar malo kiše. Oni koji budu imali “više sreće” sa padavinama mogu se nadati 20 do 50 mm do kraja sedmice.

Temperatura u blagom padu. Uz lokalne nestabilnosti očekuje nas i povremeno umjeren do lokalno na udare jak sjeverni/sjeveroistocni vjetar i bura. prneosi “Hayat“.

