Novi pad cijena goriva: U Sarajevu benzin ispod 3 KM

Litar dizela u Sarajevu košta od 3,16 do 3,41 KM i cijena je niža za 5 feninga u odnosu na početak sedmice. Cijene benzina u u padu i kreću se od 2,96 do 3,31 KM po litri i niže su za 10 do 20 feninga, zavisno o pumpi.

U Mostaru minimalna cijena dizela je ista i iznosi 3,11 KM za litar i niža je za 10 feninga dok je najviša 3,41 KM po litri. Cijena benzina se kreće od 2,86 do 3,51 KM.

U Tuzli cijena dizela se kreće od 3,11 do 3,41 KM po litri, a benzina od 2,91 do 3,56 KM. U Zenici cijena dizela varira od 3,11 do 3,36 KM, a benzina od 2,91 do 3,36 KM po litri, prenosi Avaz.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore prije godinu cijena litre dizela bila je 2,28 KM, a benzina 2,16 KM, piše srpska.info

