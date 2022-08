Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana

Krajem dana u sjevernim i zapadnim područjima povećanjem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna do 38 stepeni.

U nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne, razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura do 26, a najviša dnevna do 39 stepeni.

U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, lokalno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 37 stepeni.

U utorak umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 32 stepena,piše Slobodnabosna

Facebook komentari