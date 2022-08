Meteorolog Bakir Krajinović:Bit će visoke, ali ne i ekstremne temperature

Kada je riječ o BiH, naredni period obilježit će visoke, ali ne i ekstremne temperature zraka.

Vodni bilans

Kako je za „Avaz“ kazao Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u našoj zemlji do 20. avgusta neće biti novog toplotnog vala, ali problem predstavlja sušni period bez padavina, koji pogoduje rasplamsavanju požara s kojima se vatrogasci danima bore.

Dani vikenda

– Kada je u pitanju naša zemlja, problem je suša, odnosno izostanak padavina. Prema prognozama, vrijeme će biti stabilno do iduće sedmice, a padavine, koje se očekuju naredne sedmice, nisu ni približno dovoljne da poprave situaciju kada je riječ o vodnom bilansu i stanju vode – rekao nam je Krajinović.

Dodaje da pogled na Miljacku, ali i druge rijeke, najbolje govori kakav problem izaziva izostanak padavina.

Novog toplotnog vala, makar do 20. avgusta, neće biti. Temperature će ostati visoke, ali ne i ekstremne.

– Da bi nas toplotni val zadesio, temperatura mora biti pet stepeni viša od prosječne maksimalne, i to ukupno pet dana. Međutim, to se neće ostvariti. Do kraja ove sedmice i za dane vikenda će biti toplo, ali temperatura neće prelaziti 40 stepeni i to je neka granica – kazao je Krajinović,prenose Vijesti

Ugodan august

Za dane vikenda prognozira se sunčano i toplo vrijeme.

– Na jugu zemlje temperature će ići do 40 stepeni, a u Bosni će iznositi između 35 i 38. Naredne sedmice očekuje se čak i blagi pad temperatura – kazao je Krajinović.

