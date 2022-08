U pojedinim mesnicama u BiH kilogram telećeg buta od jutros dostigao vrtoglavu cijenu

Mnogi već odavno nisu u prilici da često i u većim količinama kupuju skuplje prehrambene namirnice, poput mesa, skupljih suhomesnatih proizvoda, voća, povrća, tako da im svako poskupljenje ovih roba zadaje dodatnu muku, piše Srpskainfo.

A u pojedinim mesnicama u Banjoj Luci, kilogram telećeg buta od jutros je 31 KM, što je rekordna cijena ovog mesa.

Kako kažu mesari, zbog nedostatka domaće stoke, za očekivati je dalji rast cijena mesa, iako već mjesecima pada broj kupaca zbog slabe platežne moći.

“Negdje u martu, teleći but je kod nas koštao 28. Dva puta smo ovo meso poskupili za po jednu KM, a od jutros je kilogram 31 KM. Teleća plećka trenutno je 28 KM, teletina sa kostima 22, koliko košta i juneći but, dok je svinski but 11, svinjski vrat 12, piletina 14 KM. Svjesni smo i mi da je meso preskupo, pa smo se trudili da cijene ne dižemo u značajnijim iznosima. Međutim, RS ima sve manje svinja, junadi i teladi, zbog čega proizvođači podižu cijene, pa onda i mi moramo da poskupljujemo. Evo, nabavna cijena svinja je prije par dana otišla za jednu KM”, kažu za Srpskainfo u jednoj mesnici.

Većina građana nema izbora nego da kupuje ono najjeftinije meso, i to u količinama dovoljnim tek da im ručak „zamiriše“.

“Ma, koja crna teletina?! Kad odem u mesnicu, samo mogu da je gledam, i ništa više. Uglavnom kupujem svinjetinu, malo krtog, malo sa kostima. Čak smo smanjili i potrošnju piletine, čija je cijena u ovoj krizi baš otišla gore, pa je ovo meso sad skuplje od svinjskog, što nikad nije bilo. Kupimo i malo pilećih krilaca, da kuvanje zamiriše, a nekad ih ispečemo sa krompirom, i da nas bog vidi”, kaže Milena V. iz Banje Luke.

