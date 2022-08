NEKA VAM ZA VIKEND PRI RUCI BUDU KIŠOBRANI: OČEKUJU NAS PLJUSKOVI, ALI I VISOKE TEMPERATURE

Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21°C, na jugu zemlje do 26°C, a najviša dnevna temperatura od 31 do 37°C.

Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana, u sjevernim područjima uz povećanje oblačnosti moguć je i kratkotrajni pljusak kiše. Jutarnja temperatura od 16 do 21°C, na jugu zemlje do 26°C, a najviša dnevna temperatura od 33 do 38 °C

U nedjelju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne, razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Veći izgledi za kišu na sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 21°C, na jugu zemlje do 26°C, a najviša dnevna temperatura od 33 do 38°C. prenosi hayat

