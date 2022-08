Otac Džene Gadžun: Vraniću još čekam odgovor

Status Gadžuna prenosimo u cjelosti.

“Još uvijek čekam tvoj odgovor na pismo Harisu Vraniću, da li si se odlučio na šutnju ,iz kojeg razloga to ignorisanje od strane jednog Ministra..Zar ti nisi zadužen da radiš u korist nas naroda??Sjećaš li se onog dana kada je moja Džena bila u komi na kliničkom centru jer su je u komi poslali iz ordinacije Bejtovića kad smo morali raditi Pcr testove da bi mogli vidjeti našu Dzenu kako leži kao biljka na krevetu jer su je uspavali u stomatološkoj ordinaciji tvog kolege Benjamina Bejtovića i više se nije ni probudila.Tad si me pozvao na telefon i rekao da ćeš nas osloboditi plaćanja testova jer smo svaki test morali platiti 200 km da bi ušli i vidjeli svoju Dzenu.Da li misliš da je to jedino što si mogao uraditi za njene roditelje čije su dijete ubili,je li samo to bio dio tvoga posla da me pozoveš i kažeš da nas oslobađaš testova koji nam više nisu ni bili potrebni jer je naša Džena umrla u onom stanju i kakvo su je doveli Suad Roźajac,Nina Jovanović,Jasmina Halimić ,nepoznata starija gospođa čije ime neznam i sve to u vlasništvu Benjamina Bejtovića koji je 8.11 u 10 i 30 otključao svoju ordinaciju uveo nas u nju u ovom plavom prsluku koji se vidi na slici iza Dzeninih leđa ,ovo su zadnje slike moje Dzene prije na par minuta od operacije u ovoj zubarskoj ordinaciji u kojoj se perisu uši i oči i daje opšta anestezija dovode se doktori bez licence iz drugih kantona!!”, napisao je Gadžun.

Treba podsjetiti da se Gadžun i ranije obratio Vraniću i da odgovore nije dobio. prenosi “N1“.

Facebook komentari