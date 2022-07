Ambasada SAD: Čović i HNS su licemjerni, ništa od teritorijalne reorganizacije BiH

– Stav Sjedinjenih Američkih Država u pogledu suvereniteta, teritorijalnog integriteta i multietničkog karaktera BiH je dobro poznat i ostaje nepromijenjen. Odbacujemo nove geografske podjele unutar i prema suverenoj državi BiH, uključujući stvaranje trećeg entiteta, i ponavljamo našu opredijeljenost za BiH kao jednu zemlju sa dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalima.

Visoki predstavnik Šmit dao je strankama šest sedmica da se uključe u dijalog radi rješavanja hitnih pitanja funkcionalnosti i podjele vlasti. Vrijeme stranaka bi najbolje bilo utrošeno na to, umjesto na antidejtonske prijetnje i razmjenjivanje zapaljivih optužbi – naveli su iz ambasade SAD. prneosi “Avaz“.

It is hypocritical for Dragan Covic and HNS to criticize the inflammatory rhetoric of other political leaders while threatening “institutional and territorial reorganization” of BiH in the same breath.

