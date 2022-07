Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme ali i dalje nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, na momente i pojačan. Najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. piše “Radiosarajevo“.

