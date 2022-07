Načelnik Hadžibajrić darovao prve trojke rođene u Starom Gradu nakon više od 15 godina

Hadžibajrić je prilikom posjete uručio prigodne darove majci i bebama. Kako je ispričala majka D.Č.K. koja je rado ugostila načelnika i upoznala ga sa svojim djevojčicama, sve bebe dobro napreduju i unijele su radost u porodicu.

O bebama se brine zajedno sa suprugom, a pomažu i roditelji, prijateljice od majke i ostala rodbina jer briga o tri novorođenčeta nikada ne prestaje. Prinova je u ovu porodicu došla nakon više godina pokušavanja da se ostvare kao roditelji, a ni sanjali nisu da će nakon vantjelesne oplodnje dobiti ne jednu, nego tri bebe.

“Prvo su nam rekli da su dvojke, pa se jedna podijelila. Dvije bebe su jednojajčane i to je rijedak slučaj jednojajčanih blizanaca, ispod 1 posto u svijetu. One su dijelile i posteljicu i amnionski omotač, a treća je bila sama. Bila je to kompleksna trudnoća, dugo sam bila u bolnici. Rođene su u 29. sedmici, tek ušle u sedmi mjesec. Djevojčice su sad super, djeluju kao i sva druga djeca od dva mjeseca, samo obavljamo puno kontrola neuropedijatar, fizijatar, oftamolog, srce…”, ispričala je sretna majka.

Izrazila ogromnu zahvalnost ljekarima na GAK-u, a posebno doktoru Edinu Međedoviću, koji su joj pomogli i bez kojih ne bi uspjela.

Iako su bebe po rođenju bile smještene u inkubatore, a jedna od njih i na respirator, danas su dobro i odlično napreduju te sve tri imaju približno po tri kilograma. Kako kaže sretna majka, još uvijek ne vidi neku povezanost među njima karakterističnu za blizance, ali to je zato jer su previše male da bi tako nešto iskazivale.

“Zaista sam iznenađena i zahvalna za ovu posjetu i drago mi je što će naše djevojčice znati da ih je kada su se rodile posjetio i darovao lično načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić”, izjavila je majka.

“Uvijek me obraduju ovakve vijesti i veoma rado sam izdvojio vrijeme da upoznam naše nove sugrađanke i čestitam sretnim roditeljima. Kamo sreće da imamo više ovakvih vijesti i da svjedočimo sve većem broju rođene djece u našoj zemlji. Čestitam ovim hrabrim roditeljima i želim da znaju da će Nela, Sanja i Nora uvijek moći računati na nas”, izjavio je načelnik Hadžibajrić.

Inače, Općina Stari Grad je prva lokalna samouprava u Kantonu Sarajevo koja je prije više od 20 godina uvela praksu novčanih čestitki za sve porodilje u ovoj općini.

Prema Pravilniku o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama iz Starog Grada naknada za svako prvo i drugo novorođeno dijete u ovoj općini iznosi 300 KM, a za svako naredno novorođeno dijete 450 KM. No, pored ove naknade, načelnik Hadžibajrić je djevojčice Nelu, Sanju i Noru danas darovao i dodatnim čestitkama.

Poštujući želje roditelja ovih djevojčica, zbog prirode posla kojim se roditelji bave, Općina Stari Grad Sarajevo neće objaviti njihova puna imena i fotografije, dok fotografije djevojčica objavljujemo uz njihovu punu saglasnost. prneosi “Klix“.

Facebook komentari