Danas i vrelina i pljusak i grmljavina: Objavljena i prognoza do srijede – bit će još kiše

U BiH je i danas upaljen meteoalarm, ali nije više crvene, te ne samo zbog vrelina.

Naime, žuti meteoalarm proglašen je danas za područja Sarajeva i Tuzle zbog – grmljavine, za period od 12 do 17 sati. Meteorolozi upozoravaju:

“Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.”

Napominje se i da se očekuju visoke temperature zraka: “Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.”

Inače, temperature zraka jutros u 8 sati su iznosile: Bjelašnica 16 stepeni, Široki Brijeg 17, Bugojno i Ivan-sedlo 19, Livno i Sarajevo 20, Srebrenica 21, Grude, Sanski Most i Sokolac 22, Banja Luka, Doboj i Zenica 23, Bihać i Tuzla 24, Gradačac, Mostar i Trebinje 25, Bijeljina i Prijedor 26 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Mada će temperature blago opasti, opšta slika se neće bitnije promijeniti, jer će i dalje biti natprosječno toplo uz manje svježine u noći, što će dodatno praviti problem. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Također i učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju

Danas nešto više oblačnosti na sjeverozapadu Bosne, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, u Bosni sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, razvojem oblačnosti moguć je i kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 34 stupnja.

Ponedjeljak: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stepeni.

Utorak: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u Krajini sa kratkotrajnim pljuskom. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stepeni.

Srijeda: Umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa mjestimičnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari