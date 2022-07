Temperature zraka danas do 42 stepena, na snazi crveni meteoalarm

Puhat će slab do umjeren vjetar, promjenjivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 35 do 41, na jugu do 42 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 37 stepeni.

Zbog visokih temperatura zraka i UV in indeksa, u Bosni i Hercegovini danas je na snazi crveno upozorenje, piše bhrt.

Stanovništvu se, u skladu sa preporukama Svjetske meteorološke organizacije, za ovakve vremenske prilike savjetuje da preduzme mjere opreza.

Moguće je i ometanje u dnevnim rutinama, zbog čega treba prekinuti aktivnosti na otvorenom.

Facebook komentari