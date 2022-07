Jutarnja temperatura do 24, a najviša dnevna do 37 U srijedu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 38 stupnjeva.

U četvrtak sunčano i vruće. Tokom dana, uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura do 26, a najviša dnevna do 39 stupnjeva.

U petak sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u višim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura do 26, a najviša dnevna do 40 stupnjeva,piše Slobodnabosna

