Nermin Šehović nije podnio ostavku u FUP, šta je CIK-u dostavila Stranka za BiH

Nakon provedenih provjera, članovi CIK-a su utvrdili je ukupno prijavljeno 828 kandidatskih listi na kojima se nalazi 7.291 kandidat. Ali, kako je pojašnjeno, 750 kandidatskih listi ispunjava uslove, dok 78 ima određene nedostatke.

Nedostaci su utvrđeni na listi na kojoj se nalazi kandidat Stranke za BiH za člana Predsjedništva BiH Nermin Šehović, uposlenik FUP-a.

Šehovića je prijavila Stranka za BiH kao kandidata za člana Predsjedništvam ali nije predala njegovu potpisanu ni ovjerenu izjavu o njenom prihvatanju, što je bila dužna uraditi. Međutim, kako saznajemo, s obzirom da je rok skoro pa istekao, da bi prijava bila validna, Šehović je morao dati ostavku na mjesto policijskog službenika u Federalnoj upravi policije.

No, on to do danas nije uradio niti je bilo šta potpisao. To znači da je Stranka za BiH ili prijavila drugog kandidata ili odustala od utrke za Predsjedništvo.

Osim toga, CIK nikada nije ni dostavio FUP-u ni dokumentaciju šta se nalazi u Šehovićevoj prijavi i ko je i šta potpisivao umjesto njega.

Jer, osim načelnog saglasnosti da bi mogao biti kandidat, Šehović nije potpisao izjavu da prihvata. Trakavica oko kandidature traje već danima, a sam je demantirao da je kandidat ove stranke.

