Stiže vrhunac toplotnog vala: Sladić prognozirao gdje će biti najtoplije

Drugi put u samo mjesec dana toplotni val pogodio je BiH. I ponovo donio temperature blizu 40 stepeni. Ljubitelji ljeta uživaju. Ali ima i onih koji ovakve temperature teško podnose. Posebno stariji.

“Užasne su vrućine, teško ih preživljavam, i vrijeme je stvarno – sad kiša sad… te promjene utiču strašno i na psihu, i na organizam, i svakako.” kažu nam Sarajlije.

Osim požara, rekordno visoke temperature donose i druge probleme. Poput velikog priliva pacijenata u ambulantama širom zemlje. Sve češće sa dijagnozama toplotnog udara. Najčešće kod građevinskih radnika, potom i ostalih koji posao obavljaju na otvorenom.

“Da ljudi stavrno sa visokim temperaturama, mladi ljudi, radno sposobni, dolaze u naše ambulante, da te temperature budu i preko 40 stepeni, da su isto tako i stanja nakon kolapsa, i nakon ddehidracije, i mi normalno uključimo svu terapiju da nadoknadimo taj volumen, tečnost koja je organizmu potrebna, ali kažem neki ljudi ne mogu da se pridržavaju toga, onda imamo i ove koji žive na selima, i oni jednostavno imaju radove pa hoće da rade u tim intervalima kad mi ne preporučujemo.” kaže nam Maja Dragojević-Stojić internista kardiolog u Opštoj bolnici Prijedor.

Rashlađenje građani traže na razne načine. Uglavnom pomoću klima uređaja. Pojedini i vožnjom romobilima.

Na sreću mnoge bh. gradove krase rijeke pa u njima brojni građani mogu pronaći osvježenje. A oni drugi kojima kupanje nije lako dostupna opcija, uglavnom traže hladovinu. Po mogućnosti debelu. Jer termometar u autu u 16 sati pokazuje 33 stepena. A biće još i više, upozoravaju meteorolozi. I vrhunac će dosegnuti krajem sedmice. Prijatno za spavanje biće još naredna dva dana.

“Već od srijede temperature zraka i u jutarnjim satima neće više biti tako prijatne, a od četvrtka do nedjelje jutarnje temperature zraka su uglavnom od 19 do 26, na jugu do 29 a najviše dnevne od 35 do 40, lokalno na sjeveru Bosne i jugu Hercegovine, i u pojedinim kotlinama centralne Bosne, prije svega misli se na područje Zenice, te temperature u petak i subotu ali i nedjelju lokalno mogu dosegnuti i 42 pa možda i 43 stepena.” kazao nam je Nedim Sladić meteorolog Nove BH.

Stoga je vrlo važno prilagoditi se situaciji i poštivati preporuke. Prvenstveno, izbjegavanje izlazaka u popodnevnim satima ukoliko je to moguće. Potom lagana hrana, puno tečnosti, laganija odjeća, savjeti su ljekara. prneosi “N1“.

