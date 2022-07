Ovogodišnji hadž najbolje organiziran do sada

Vodiči su spona između Ureda i hadžija i tokom redovnih sastanaka koje su održavali i s hadžijama i s predstavnicima Ureda nastojali su ukloniti sve poteškoće i riješiti potencijalne probleme, prenosi MINA.

Jedan od veoma aktivnih vodiča koji je vodio svoju grupu i na mjesta koja nisu predviđena planom je Jusuf-ef. Džafić, vodič Grupe 8, inače uposlenik Javne ustanove (JU) Specijalna biblioteka Behram-beg u Tuzli, kojem je ovo drugi put da obavlja hadž. Žali što nije bio duže u Medini kako bi s hadžijama obišao više mjesta.

– Samo sam s jednom grupom uspio da odem u muzej Darul-Medine. Međutim, u Mekki smo mnogo duže, tako da smo u Mekki obišli dobar broj znamenitosti. Hadžije su bile zainteresirane te smo stoga išli do Mesdžidu-Džinna, gdje je Muhammed a.s. učio Kur’an i gdje su mu džinni dali prisegu. Išli smo i do Dženneti-Mualle, mekanskog mezarja, gdje su ukopani, između ostalih, i h. Hatidža, h. Kasim, sin Božijeg poslanika a.s., h. Abdullah ibn Zubejr i drugi ashabi – ističe Džafić.

Safet-ef. Husejnović je treći put na hadžu, a ove godine vodič je Grupe 18. Posebno naglašava kako su hadžije educirane i svjesne petog islamskog šarta kojeg trebaju izvršiti, te ističe da je hadž kao vjerski propis dokaz da Uzvišeni Allah, dž.š., uvijek dodatno daje vjerniku i vjernici, a posebno hadžiji, veliku energiju.

– Određene hadžije, posebno kada smo se vraćali nakon boravka na Arefatu bili su maksimalno iscrpljeni. Ali, Allah dž.š. uvijek dadne dodatnu snagu – ističe on.

Mr. Sumedin-ef. Kobilica je vođa Grupe 16 i imam je u zeničkom džematu Brist. Na umri je bio 2015., a na hadžu 2017. godine. Ocijenio je da je primjetno da je tokom ovogodišenjeg hadža prisutno manje ljudi, u poređenju s godinama prije pandemije koronavirusa, kada je bilo više hadžija.

– Nekako mi je ove godine prirodnija i sama organizacija saudijskih vlasti, jer su napravili takav sistem da je čovjek imao dosta vremena za neke stvari. Na primjer, u Revdi u Poslanikovoj s.a.v.s. džamiji se moglo od 20 minuta do pola sata rahat klanjati. To je jedna velika počast koju smo mi ove godine imali. I svi drugi obredi i ibadeti od tavafa, umre i svega ostalog organizirani su bolje i ljepše i nekako je čovjek imao slobodnije kretanje – kazao je ef. Kobilica.

Poredeći raniju i ovogodišnju organizaciju, ef. Kobilica je ocijenio i da je Ured za hadž i umru postigao značajna unapređenja.

– Daleko je ljepša i puno bolja organizacija Ureda za hadž i umru i može se osjetiti koliko su prilagodili hadžijama samu organizaciju obavljanja obreda, od polaska iz BiH pa do povratka kući. Sve te ibadete koji su obavezni tokom hadža Ured za hadž i umru je prilagodio našim hadžijama koji su imali priliku da u jednom lijepom ambijentu obave sve te ibadete, što mi je jako drago, jer je bilo i nama vodičima lakše raditi s grupama na takav način – ističe on.

Sličnu ocjenu iznio je i hafiz Amir-ef. Kaknjo, vodič Grupe 17, koji je već devet puta bio na hadžu.

– Ono što naše hadžije imaju priliku ove godine da vide i blagodati koje uživaju jesu vrhunac svega dosadašnjeg što smo u prethodnim godinama imali – naglašava hafiz Kaknjo.

I on je imao ove godine lijepih iskustava s hadžijama, s kojima, je osim redovnih aktivnosti, realizirao i posjete palmoviku u kojem se odvijao izbor prvog halife Ebu Bekra r.a., te platou na kojem je Poslanik a.s. predvodio bajram-namaze.

Džemal-ef. Salkić, imam džemata u MIZ Zenica i vodič Grupe 15 je u tom svojstvu već nekoliko puta na hadžu.

– Kao i svim hadžijama, Medina u meni budi poseban osjećaj. Medina je mjesto odmora gdje mi, prije nego krenemo s obredima hadža, dođemo da se malo odmorimo – kaže efendija Salkić, dodajući da je ove godine sa svojim hadžijama obišao sva značajnija mjesta u Medini.

Salkić je također veoma zadovoljan ovogodišnjom organizacijom.

– Ono što želim da pohvalim, kao osoba koja je već dolazila kao vodič i kao bedel, jeste organizacija, koja, po meni, nikada nije bila bolja. Ured za hadž i umru je ove godine organizirao autobuse za hadžije da idu na Minu i bacaju kamenčiće na džemreta, što je uveliko olakšalo hadžijama koje su bile veoma umorne nakon Arefata. Sada su hadžije poletnije i evo nekoliko dana prije povratka, oni još žele obaviti po nekoliko umri za osobe iz svoje porodice koje su preselile – rekao je efendija Salkić, piše Fena.

Facebook komentari