Uhapšen drznik koji je slomio ženi kuk i opljačkao radnju, evo njegovog imena

Policijski službenici PU Novi Grad Sarajevo su 10. jula uhapsili H. A. iz Sarajeva, rođenog 1983. godine, zbog krivičnog djela teške krađe na naročito opasan i drzak način, koju je počinio u sarajevskom naselju Dobrinja.

Kako saznaje portal “Avaza” riječ je o Almiru Handžiću.

O događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a Almir Handžić je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela.

Daljim radom policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su Almira Handžića doveli u vezu sa izvršenim krivičnim djelom razbojništva izvršenog 1. jula na području općine Centar Sarajevo.

Podsjećamo on je 1. jula uz upotrebu fizičke sile oteo lančić, zbog čega je povrijeđena osoba dobila teške tjelesne povrede i nakon ukazane ljekarske pomoći zadržana na Klinici za ortopediju. On je njoj tom prilikom slomio kuk. Nakon drske krađe na Dobrinji je uhapšen, a rasvijetljeno je i razbojništvo, a kako saznaje portal “Avaza” on je priznao krivicu u prisustvu branioca.

