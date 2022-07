Maloljetnog Elvira u kabur spustio brat Almir: “Ubili su ga ‘Škorpioni’, nemam drugo objašnjenje”

Elvir je ubijen kada je imao 17 godina.

“27 godina je otkako ga nema a kao da ga od jučer nema, tako je to svježe i tako je to bolno. Postoji to olakšanje što je pronađeni njegovi skeletni ostaci”, ispričao je Almir.

11. jula 1995. Elvir i Almir su zajedni krenuli do slobodne teritorije, a zadnji put su se vidjeli kod Konjević Polja.

“Tražio sam brata i nije ga bilo ni među mrtvim ni ranjenim”.

Elvir je pronađen u masovnoj grobnici kod Kalinovika gdje su ‘Škorpioni’ ubijali žrtve genocida u Srebrenici. prenosi “Novi“.

“Nemam drugog objašnjenja otkud gore. Bačeni su u neku provaliju”, rekao je Almir uoči dženaze.

Elvir je ukopan pored oca Hasana koji je iz Potočara odveden 11. jula.

“Odveden je, strijeljan i njegovo tijelo je nađeno u najmanje dvije sekundarne masovne grobnice”, ispričao je Almir za Federalnu TV.

Facebook komentari