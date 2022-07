Mladić sa Downovim sindromom od prve plate donirao kurban

Benjamin Hadžić je simpatični mladić koji će uskoro napuniti 25 godina. Kaže da je sretan jer ga okružuju znani i neznani ljudi, dobri i loši, ali on vjeruje da ipak ima više onih dobrih jer je i sam takav. Benjamin je vrijedan mladić, neko ko želi da radi i sebi osigura budućnost. Da bude svoj čovjek i ide naprijed. Da je teško, on to ne krije, ali kaže da svako ima svoje probleme i da nikome ne cvjetaju ruže. Ipak, Benjamin je u malo drugačijoj situaciji od ostalih mladića i djevojaka. On, nažalost, na sve mora čekati malo duže, mora se dodatno dokazivati da zna da radi i da je sposoban jer Benjamin ima Downov sindrom.