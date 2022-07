Počela vježba oružanih snaga BiH i SAD-a nedaleko od Banjaluke

Tri američka helikoptera opšte namjene tipa UH-60 Black Hawk će sakupa sa helikopterima Oružanih snaga BiH (OS BiH) letjeti na i oko poligona Manjača i aerodroma Mahovljani, nedaleko od Banjaluke, najavilo je je Ministarstvo odbrane BiH 6. jula.

Na jačanju interoperabilnosti vojnih trupa dviju država će skupa sa izviđačkim vodovima iz 4, 5, i 6. brigade OS BiH iskustva razmjeniti oko 90 američkih vojnika 173. pješadijske brigade, 12. borbene zrakoplovne brigade, i Nacionalne garde savezne države Maryland, rečeno je iz Ambasade SAD-a u BiH.

Representatives of the U.S. Armed Forces and the Armed Forces of BiH will hold a regularly scheduled bilateral military exchange from July 7-20, within the framework of the NATO’s Partnership for Peace program, with the goal of strengthening interoperability and shared knowledge. pic.twitter.com/U0sEL8GeQr

