SNSD napustio Koordinaciju srpskih udruženja u Mostaru

U Mostaru je “puklo” jedinstvo srpskih političkih stranaka i udruženja koje je na prošlim lokalnim izborima u najvećem hercegovačkom gradu po prvi put nakon rata osiguralo ulazak predstavnika tog naroda u Gradsko vijeće Grada Mostara.

To potvrđuje činjenica da je Koordinaciju srpskih udruženja u Mostaru odlučio napustiti SNSD na čijem čelu je Velibor Milivojević koji je u decembru 2020. godine sa tadašnje zajedničke srpske liste “Ostajte ovdje” izabran za vijećnika da zastupa interese svoga naroda u tom gradu.

Zbog toga je predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru Dušan Golo u razgovoru za Klix.ba istupanje SNSD-a na čelu sa Milivojevićem nazvao klasičnom izdajom onoga za šta se Koordinacija Srba u Mostaru zalagala 24 godine.

“To je tipičan vid jedne izdaje u političkom smislu, a u godinu i po dana mandata koji ima iz sebe kad bi podvukli crtu, narodu ne bi imali šta reći da je novo dionio i učinio za bolji položaj srpskog naroda u Mostaru”, kaže Golo.

Ističe kako je dovoljno uzeti u obzir činjenicu da je u dvije budžetske godine od kojih je prošla bila 56 miliona KM i ova 111 miliona KM, srpski narod dobio svega oko 500 hiljada KM. Kad se tome doda zapošljavanje, kako navodi i činjenica da Srba nema u javnim službama te da nikada nigdje nije potegnut vitalni nacionalni interes iako su Srbi u Mostaru građani “drugog reda”, jasno je, tvrdi on, da se nerezonski ponašao i da se nije borio za bolji položaj naroda koji predstavlja.

Dodaje tome kako su Srbi prošle godine ostvarili konstitutivnost u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno usuglasili ustav kantona sa ustavom Federacije BiH, ali da je sve ostalo, kako kaže, papirnata konsitutivnost kojom Srbi nisu dobili ništa i nakon čega je sve ostalo kao prije.

“To je ono što je bolno u čitavoj situaciji, jer onaj ko bi trebao da uradi nešto na tom planu na žalost ne radi. Kriti se iza stranke ili nekoga ko odlučuje van Mostara o Srbima u ovom gradu je van pameti, jer sam se uvijek borio da o sudbini građana Mostara odlučuju isključivo Mostarci”, kaže naš sagovornik i ističe da bez Koordinacije Milivojević i SNSD ne bi bili u vladajućoj strukturi Mostara.

“Mi nikada ne bi dobili svog predstavnika da Koordinacija nije okupila sve što može da na izborima glasa za našeg predstavnika u vijeću i to smo ostvarili. Ali nažalost nečijom, voljom i politikom, od momenta izbora situacija se potpuno izokrenula. Onaj ko se nalazi u Gradskom vijeću i na čelu Gradskog odbora SNSD-a nikada nije našao za shodno da se konsultuje sa bilo kime ko se nalazio na listi ‘Ostajte ovdje’ , a među kojima sam bio i ja. Od 23 sjednice Gradskog vijeća nikada nije uputio nekoga o tome šta se nalazi na Dnevnom redu i o čemu se razgovara, ni konsultovao koje stavove da zauzima. On odluke donosio sam ili u dogovoru sa nekim ko se nalazi van Mostara” tvrdi predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru.

Ističe da će Koordinacija na sve moguće načine nastaviti borbu za bolji položaj srpskog naroda, navodeći da je SNSD bio samo jedan od “šarafa” u njihovom radu.

“Ovo nije kraj Koordinacije, SNSD je nije formirao pa neće ni raspuštati. Od devet organizacija napustio nas je jedino SNSD iz samo njima znanih razloga i ne bih želio da špekulišem zbog čega nas je napustio i po čijem nalogu ni šta je cilj toga. Vrijeme će pokazati da li je to dobar ili loš potez. Ja mislim da je jako loš, ne po Koordinaciju, nego po njih. To će pokazati i naredni izbori, jer se već sada nalaze u problemima kad je izborni proces u pitanju, ali nisam dio te strukture i neću da u to ulazim”, zaključio je Golo.

