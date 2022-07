Dragan Čović otkrio zbog čega se nije kandidovao na predstojećim izborima

Kandidaturom Borjane Krišto željeli smo donijeti jedno osvježenje, relaksirati odnose u predizbornom vremenu, te poslati poruku i bošnjačkom narodu, koji po četvrti put usmjeravanjem svojih glasova dolazi u poziciju birati hrvatskog člana Predsjedništva BiH, da to nije dobro i da to ne rade, izjavio je u razgovoru za Fenu predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović.

Ističe kako je vrlo često argument za takvo ponašanje bošnjačke strane bio upravo „naš zajednički izričaj, tvrdoća u pregovaranju, personificirani kroz moje ime i političko djelovanje“.

– S druge strane, ja sam već dva puta bio član Predsjedništva BiH i smatram da gospođa Krišto, koja je kao zamjenica predsjednika u samom vrhu stranke, zaslužuje po svakom parametru biti našom kandidatkinjom za Predsjedništvo BiH.

Ona ima zavidno političko iskustvo, a istodobno predstavlja jedno osvježenje za tu poziciju i ima podršku svih članica HNS-a. Slušali smo u proteklom periodu od politike i medija iz Sarajeva kako Dragan Čović zastupa određene stavove zbog svoje pozicije i osobnih ambicija. Evo pokazao sam da neću biti kandidat, ali ću uraditi mnogo više kako bismo ostvarili što bolji rezultat, navodi Čović.

Kada već kao predsjednik stranke nije kandidat za najvišu funkciju, onda su, kaže, on osobno i rukovodstvo stranke došli do zaključka da se ne treba pojavljivati ni na jednoj listi i da kao predsjednik stranke nastupa iz sjene, ulažući sve znanje, iskustvo i energiju u funkciju što boljeg rezultata svih kandidata HDZ-a.

– Drugi razlog zašto se ne pojavljujem kao kandidat je HNS. Budući sam ja predsjednik HNS-a htio sam poslati svim drugima poruku da sam u stanju osloboditi se tog pritiska zastupanja samo moje, stožerne stranke HDZ-a i onda s pozicije predsjednika HNS-a dati doprinos osnaživanju svih političkih opcija hrvatskog naroda u BiH koje su u zajedničkom projektu osiguranja legitimnog predstavnika hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH, pojašnjava Čović.

On ističe kako je proteklih dana bilo mnogo špekulacija i dezinformacija o izboru kandidata HNS-a za Predsjedništvo BiH, kao i o razlozima zbog kojih su određene odluke donijete.

– Svi članovi Predsjedništva HDZ-a BiH su bili potencijalni kandidati za člana Predsjedništva BiH. Nakon mog obrazloženja svi su podržali prijedlog da to bude kolegica Krišto, kao žena, osoba s golemim političkim iskustvom, osoba koja ima sve ljudske, moralne, vrijednosne preduvjete za tu poziciju.

Ona je svakako osvježenje u odnosu na mene i može biti poticaj jednom velikom dijelu biračkog tijela u BiH kojeg čine žene. Važno je da hrvatski narod zna radi čega vučemo ove poteze, da je to dugoročno u interesu hrvatskog naroda, a da istodobno izvučemo iz političkog Sarajeva i dijela međunarodne zajednice logike kojima su se vodili kada je u pitanju politika u BiH, nekakvim liderstvima ili lažnim liderstvima, naglašava Čović.

U potpunosti odbacuje tvrdnje o bilo kakvom utjecaju predstavnika međunarodne zajednice ili Republike Hrvatske na izbor kandidata HDZ-a i HNS-a za državno predsjedništvo. Uvjeren je, kaže, da predstavnici međunarodne zajednice nisu, niti će ubuduće odlučivati tko će biti kandidati na izborima za političke predstavnike Hrvata ili bilo kojeg drugog naroda u BiH. Što se tiče, dužnosnika Hrvatske, njih je kaže pravodobno informirao o nakanama i planovima HDZ-a i HNS-a te za to dobio punu i nedvojbenu potporu.

Ističe da HDZ i svojim listama šalje jasne poruke, jer je šansa dana mladim i obrazovanim kandidatima. Također, i značajan broj žena nalazi se na svim listama HDZ-a i koalicijskim listama HNS-a.

– Praktično smo pokazali našu opredjeljenost za izgadnju moderne BiH na euroatlantskom putu, države u kojoj će mladi imati šansu i perspektivu. Oni su ti koji trebaju preuzeti odgovornost, uključiti se u procese i graditi bolje društvo, navodi Čović.

Izražavajući žaljenje što Hrvati sebi ni na ovim izborima ne mogu dopustiti punu pluralizaciju, Čović kaže kako zahvaljujući zajedničkom djelovanju hrvatskih stranaka ne postoji mogućnost ponavljanja neke Alijanse ili Platforme, odnosno formiranja vlasti bez legitimnih hrvatskih predstavnika.

– Postoji realan strah da bošnjačke stranke, što najavljuju neki pretendenti na uspostavu unitarne države, izaberu svoje Hrvate u županijske skupštine i ovladaju trećinom hrvatskog kluba u federalnom domu naroda. Uz već postojeću dominaciju u ostalim klubovima, bošnjačka politika bi tako potpuno ovladala Federacijom.

To bi bio sunovrat dejtonskih procesa i produbljivanje krize koja je ionako eskalirala. Vjerujem da će biti dovoljno mudrosti kod bošnjačke politike pa i Islamske zajednice da ne naruše onaj minimalni etnički segment u izbornom procesu koji obuhvaća svega 2,5 posto pozicija, a odnosi se na članove Predsjedništva BiH i domove naroda, gdje je važno legitimno nacionalno predstavljanje, ističe Čović.

Potrebno je, dodaje on, odmah nakon izbora zaustaviti političku krizu u zemlji i to na način da oni koji su dobili legitimitet svojih naroda, uspostave izvršnu vlast na razini države i entiteta. HDZ BiH će i u kampanji pa i kroz kandidacijske liste, kaže, pokazati da je posvećen mladima, novoj generaciji zbog koje treba stabilizirati odnose u BiH.

– Pozivamo sve druge političke aktere u BiH da se i u ovoj kampanji okrenemo pozitivnoj retorici, retorici koja daje šansu životu u normalnoj, demokratskoj, europskoj BiH. Mi ćemo voditi pozitivnu kampanju kojom želimo posebno ojačati pravnu državu, da se pomaknemo na europskom putu.

Pozvat ćemo i međunarodne predstavnike da pomognu kako bi zaživjela ovakva BiH, da do kraja godine uspostavimo vlast, da nemamo uzurpacije pozicija jednog naroda od strane drugog naroda. Nama su potrebne funkcionalne institucije koje će u Briselu moći pregovarati i tu nam je potrebna pomoć svih prijatelja i to ćemo zagovarati i u kampanji, poručuje Čović.

Što se tiče izbornih rezultata, Čović očekuje da će oni na razini svih parlamenata biti približni onima iz 2018. godine te da će kandidatkinja HNS-a biti hrvatska članica Predsjedništva BiH.

Za to je, dodaje, potreban masovan izlazak Hrvata na izbore, a pozvat će na suradnju i sve druge institucije Hrvata, od akademskih, vjerskih do kulturnih i iseljeničkih. Nakon izbora očekuje brzu uspostavu vlasti na svim razinama. U tom kontekstu Čović ističe da bi i novi predsjedatelj Vijeća ministara trebao biti Hrvat i uvjeren je da će to biti kandidat HNS-a.

– Svi oni iz Sarajeva koji imaju aspiraciju ovladati Federacijom kao bošnjačkim entitetom, moraju znati da to potpuno urušava integracijske mogućnosti BiH. Mi moramo vratiti povjerenje između hrvatskog i bošnjačkog naroda i moja odluka da se ne kandidiram je moj doprinos tomu, svojevrsna poruka dobre volje. A hrvatski narod u svakom slučaju mora ostati konstitutivan i zastupljen preko svojih legitimnih predstavnika, jer bez hrvatskog naroda nema ni Bosne i Hercegovine, kazao je Čović u intervjuu za Fenu.

Govoreći o pozivu na sastanak koji je povjerenik za proširenje EU, Oliver Varhelji (Varhelyi) uputio njemu, predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, Čović kaže da je on u funkciji ubrzanja europskog puta BiH i da je logično što su na njega pozvani vodeći predstavnici tri konstitutivna naroda.

