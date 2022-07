Kamiondžije stupaju u štrajk!

Prijevoznici u BiH za ponedjeljak su najavili obustavljanje transporta roba kako bi skrenuli pažnju na neizdrživ položaj ovog sektora zbog stalnog rasta cijena goriva.

Nema vožnje

Na ovaj korak odlučili su se nakon što prethodni protesti, niz upozorenja i apeli entitetskim vladama i Vijeću ministara BiH nisu rezultirali nikakvim odlukama.

– Dogovorili smo se da od ponedjeljka stanemo svi mi koji smo nezadovoljni cijenama goriva i načinom ophođenja države prema ovoj uslužnoj djelatnosti. Stajemo i nećemo tovariti i voziti narednih deset dana – kaže nam Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika RS.

Ako ni u narednih deset dana ne budu donesene odluke koje od vlasti zahtijevaju prijevoznici, ali i ekonomski eksperti, privrednici, udruženja i građani, protesti će biti produžavani na po pet dana.

– Tako ćemo raditi sve dok ne dođe do razgovora i ukidanja akciza na gorivo i limitiranja cijena goriva. Mi smo prije dva mjeseca imali mirnu protestnu vožnju 300 kamiona od Laktaša do Banje Luke. Otad do danas niko nas nije ni nazvao. Tražimo isti tretman kao što imaju kolege u zemljama okruženja. U Sloveniji se na svakih potrošenih 1.000 litara prijevoznicima vraća 70 eura – ističe Grbić.

U sektoru transporta putnika ovakav korak ne mogu poduzeti, jer bi u slučaju obustavljanja autobuskog saobraćaja država doživjela kolaps.

Šta se čeka

Međutim, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH i direktor kompanije „Centrotrans“ Safudin Čengić upozorava da država mora hitno reagirati.

– Imam osjećaj da se u BiH i za lijek trguje, a ne za gorivo. Svi postavljaju uvjete pod kojima će se to i to uraditi. Mislim na vlade, konkretno. Rekordni su prihodi budžeta, ljudi sve više ugroženi, a oni ne znaju kako taj novac potrošiti. Naš stav je da je neophodno da vlada hitno reagira – ističe Čengić.

Vaučeri u Hrvatskoj

Osim što je smanjila akcize na goriva i PDV na određene proizvode te ograničila cijene goriva, Hrvatska planira od jeseni najugroženijim grupama stanovništva dijeliti vaučere za gorivo. Radi se o još jednoj mjeri kojom bi se značajno smanjio utjecaj enormnih poskupljenja goriva na standard građana. Vlasti u BiH do danas nisu poduzele ništa.

