Norveški meteorolozi najavili ozbiljnu promjenu: Uskoro završava toplinski val

Do 3. jula, uslijed razvoja konvektivne oblačnosti u poslijepodnevnim satima, na području centralne, jugozapadne, istočne i sjeverne Bosne izgledni su povremeni i kratkotrajni pljuskovi lokalnog karaktera, praćeni grmljavinskim nevremenom.

U Hercegovini i na zapadu Bosne stabilno, suho i toplo vrijeme očekuje se tokom cijelog prognoznog perioda.

Od 4. jula do kraja prognoznog perioda temperature će biti visoke, ali u granicama prosječnih, jutarnje u Bosni od 13 do 17, u Hercegovini oko 20 °C, a očekivane dnevne temperature u Bosni između 24 i 29, u Hercegovini do 33 °C.

Norveški meteorološki servis (Yr.no), koji je izuzetno popularan u Europi, jer u aplikaciji je dostupan i prikaz mape s pregledom prognoze po gradovima, a tu je i mogućnost prikaza zagađenosti zraka te jačine UV zračenja, najavljuje osjetniji pad temperatura zraka za srijedu i četvrtak.

U srijedu bi zahladnjenje u sjeverozapadnom dijelu unutrašnjosti Bosne i Hercegovine trebala donijeti kišna fronta, a četvrtak bi trebao proteći, prema trenutnoj prognozi, uz najviše temperature koje neće prelaziti 28 stepeni.

U Sarajevu će osvježenje biti nešto više izraženo u petak, 8. juli, kada se očekuje kiša, s velikim padom temperature. Slično vrijeme će biti i u subotu, 9. jula.

Norveška aplikacija nudi prilično preciznu prognozu vremena čak i za najmanja naseljena mjesta (prognozom pokriva više od 10 miliona lokacija diljem svijeta). Sama aplikacija izgleda odlično i na pametnim telefonima i na tabletima.

