Bh. političara žena poslala po namirnice, on se čudio cijenama i kritikovao

Predsjednik Platforme za progres i kandidat za člana Predsjedništva BiH posjetio je jednu prodavnicu u centru Sarajeva te provjerio cijene osnovnih namirnica.

“Idem da kupim namirnice, žena me poslala. Ulje 5,60 KM, domaće. Pileća prsa 7,65 KM. 250 grama puter 7,95 KM. Brašno, Klasovo, kilogram, 1,55 KM. Tamni tepsijaš 2,40 KM… 27 KM, malo stvari u korpi”, rekao je Hadžikadić.

Kazao je da može zamisliti kako je tek teško penzionerima koji imaju 350-400 KM mjesečno.

“Nisu krivi proizvođači i prodavači, ali ipak neko je kriv. To je vlada koja ne radi ništa da zaštiti građane, da ne govorimo o akcizama, o gorivu, o svemu ostalom zbog povećanja cijena goriva. Sve se to na kraju prenese na sve nas. Vlada može učiniti mnogo, od zamrzavanja cijena do obezbjeđivanja poticaja i jednokratne pomoći, ali ne rade ništa”, kazao je.

