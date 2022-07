KRATKO OSVJEŽENJE, PA NASTAVAK PAKLENIH VRUĆINA: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim i zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura do 26, a dnevna do 41 stepen.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Polijepodne lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura do 26, a dnevna do 39 stepeni..

U nedjelju sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Razvojem oblačnosti mogući su kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do 27, a dnevna do 38 stepeni.

U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, u zapadnim i jugozapadnim područjima moguć je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura do 27, a dnevna do 37 stepeni,piše Slobodnabosna

