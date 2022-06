Dodik: Uradit ćemo sve što smo naumili, pažljivo biramo vrijeme

“Ustavni sud je ukinuo odredbe Deklaracije o ustavnim principima Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), te zaključke NSRS u vezi prenosa nadležnosti sa države na entitet Republika Srpska u oblasti pravosuđa, poreza i odbrane. Još jedna pobjeda države BiH”, napisao je jučer dopredsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić, saopštivši kako je dobio odluku suda.

Riječ je o zahtjevima poslanika Predstavničkog doma Parlamenta BiH za rješavanje spora po Ustavu između RS i BiH koji se odnosi na akte donesene na 24. posebnoj sjednici Narodne skupštine.

“Jeste sigurni da je to Ustavni sud sve ukinuo? Bosna je svaštarska zemlja, u njoj se svašta dešava. Suština toga što Bosni ne daju kandidatski status jeste to – kad joj ga daju, onda više nema sudija Ustavnog suda i visokog predstavnika. Chris Schmidt (Christian Schmidt, visoki predstavnika, op.a.) koji pokušava da donese neke mjere, nijednu mu neće provoditi Republika Srpska”, poručio je u današnjoj reakciji lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodaje da će se provoditi sve ono što bude usvojeno.

“Neka sigurno znaju – ono što smo naumili, to ćemo i uraditi. To što mi nekad taktički smatramo da zbog sukoba u Rusiji, između zapada i Rusije, zapad je pobjesnio u nastojanju da se obračuna sa svima koji su neposlušni. Pa mi odgodimo to na mjesec, dva, ali to ne daje opravdanje nikome, pogotovo ne opoziciji da od toga pravi galamu. Ukoliko nastavimo, a vjerujem da hoćemo, to će biti provedeno, pažljivo birajući vrijeme u kojemu ćemo neke stvari dovesti”, izjavio je Dodik. prenosi “N1“.

